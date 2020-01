Morto Severino, filosofo "dell'essere eterno" (Di martedì 21 gennaio 2020) Lavinia Greci La notizia della scomparsa è stata data a tre giorni dalle esequie, come disposto dal docente della Ca' Foscari. Era nato a Brescia nel febbraio del 1929 Il 17 gennaio scorso si è spento il celebre filosofo bresciano Emanuele Severino, che il prossimo 26 febbraio avrebbe compiuto 91 anni. L'accademico e compositore italiano si era ammalato sei mesi fa e la notitizia della sua scomparsa è arrivata a funerali già svolti, come disposto da Severino. Lo studioso, infatti, nel suo testamento, aveva espresso il desiderio di diffondere la notizia del suo decesso tre giorni dopo le esequie. Le origini e gli studi Nato a Brescia, l'accademico era figlio di un militare di carriera siciliano, originario di Mineo, che si era trasferito nella città lombarda e lì aveva conosciuto la moglie, che era di Bovegno, in alta Val Trompia. Severino si era laureato all'università di ... ilgiornale

Corriere : Addio al filosofo Emanuele Severino: denunciò il predominio della tecnica - Corriere : Addio al filosofo Emanuele Severino: denunciò il predominio della tecnica - CaFoscari : Addio al prof. Emanuele Severino. Il filosofo è morto il 17 gennaio a Brescia. Dal 2005 era Professore Emerito pres… -