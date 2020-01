Jack è saltato incontro a Elisa quando si sono incontrati. E ora si prende cura del suo diabete (Di domenica 19 gennaio 2020) Qualche tempo fa è uscito Alpha: un film che, ammetto, mi ha commosso. Mi piace pensare che l’incontro tra uomini e lupi sia avvenuto in un modo simile. La razza umana, si voglia ammetterlo o meno, deve molto ai cani. L’umanità, quantomeno all’inizio della sua avventura, si è trovata spesso in situazioni in cui il lupo (addomesticato e divenuto cane) è stato un elemento vitale. Dalle prime tribù nomadiche che usavano il cane per la caccia e per proteggere l’insediamento di notte, al suo ruolo di guardia del gregge, di fidata spalla nei combattimenti – e non dimentichiamo la compagnia che, nei millenni, questo stupendo animale ci ha donato. Di qui arrivo alla storia di Jack, un cane che, con la sua “mamma” Elisa (so che sul termine mamma ci scapperà qualche commento acido) si sta dando da fare per contribuire ad aiutare la razza umana. Jack è un meticcio, metà labrador e metà ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

