LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Goggia in testa, ultime 8! (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Holdener al comando! 6 centesimi su Robinson, nuovamente miglior tempo di mance! Attenzione, c’è Mikaela Shiffrin: è lo spauracchio di Federica Brignone verso la Coppa del Mondo di Gigante. L’americana parte con 0.14 su Holdener. 14.50 Il LIVEllo sta salendo…e di tanto! Robinson vola nettamente in testa con 0.48 su Hrovat, miglior tempo della seconda frazione. Tocca alla svizzera Holdener, appena 0.03 sulla neozelandese. 14.48 Si supera la slovena Hrovat, miglior tempo di manche e ben 62 centesimi di vantaggio su Hector. Può fare un pensierino al podio, anche se non sarà facile. ultime sei, qui può succedere di tutto. Si parte con la neozelandese Robinson, 0.15 da gestire. 14.46 La svedese Hector sopravanza Sofia Goggia per soli 11 centesimi. Ora la slovena Hrovat, parte con 0.26 sulla scandinava. 14.44 Ne mancano 8. ... Leggi la notizia su oasport

