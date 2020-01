Paura nella sede de ‘La Repubblica’: edificio evacuato a Roma per un allarme bomba (Di mercoledì 15 gennaio 2020) allarme bomba nella sede del quotidiano ‘La Repubblica’ a Roma. Il palazzo è stato evacuato e sono intervenuti gli artificieri. Il sito del quotidiano ha dovuto sospendere gli aggiornamenti. Hanno dato esito negativo i controlli eseguiti dagli artificieri dei carabinieri nella sede del quotidiano ‘La Repubblica’ dopo che una telefonata anonima aveva segnalato la presenza di una bomba. Dopo l’allarme il palazzo è stato evacuato e sul posto si sono subito recati i carabinieri per le necessarie verifiche.L'articolo Paura nella sede de ‘La Repubblica’: edificio evacuato a Roma per un allarme bomba Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

