Legge elettorale, i numeri di Camera e Senato se si votasse oggi con il Germanicum: ai sovranisti per governare serve Forza Italia (Di martedì 14 gennaio 2020) Il centrodestra avrebbe una maggioranza schiacciante, doppiando i seggi in mano al centrosinistra e quasi triplicando quelli del M5s alla Camera. Ma Lega e Fratelli d’Italia, per governare stabilmente, avrebbero comunque bisogno dell’appoggio di Forza Italia, ancora determinante al contrario di Italia Viva che invece raccoglierebbe appena 6 seggi in tutto il Parlamento. È lo scenario degli equilibri di forza a Montecitorio e a Palazzo Madama disegnato dalla simulazione di YouTrend che, utilizzando la ‘Supermedia’ dei sondaggi realizzati per Agi lo scorso 9 gennaio, simula quali sarebbero i numeri alle due Camere se si andasse a votare oggi con la nuova Legge elettorale proposta dalla maggioranza: il cosiddetto Germanicum. La simulazione tiene conto anche del taglio del numero dei parlamentari, ridotti a 600 dalla riforma costituzionale che però sarà sottoposta a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

