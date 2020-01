La US NAVY volerà su elicotteri italiani di Leonardo helicopters (Di martedì 14 gennaio 2020) Philadelphia, 14 gen. (askanews) – I futuri piloti d’elicottero della US NAVY, la Marina americana, impareranno a volare su elicotteri “Made in Italy”. La divisione elicotteri di Leonardo, infatti, ha annunciato di essersi aggiudicata, attraverso l’AgustaWestland Philadelphia Corporation, l’appalto per la fornitura al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, di elicotteri TH-73A (derivati dall’AW-119). Il primo slot di 32 elicotteri, per un valore di circa 177 milioni di dollari, sarà consegnato entro l’ottobre 2021. In totale, il programma prevede la fornitura di 130 elicotteri entro il 2024 per un valore complessivo di circa 650 milioni di dollari. Oltre agli elicotteri, saranno forniti anche parti di ricambio, supporto e addestramento per piloti e manutentori. Il TH-73A scelto dall’US NAVY è un elicottero monomotore derivato ... Leggi la notizia su notizie

