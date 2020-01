In abbinamento ai Huawei P40 e P40 Pro nuovi auricolari MatePod a marzo? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I Huawei P40 e P40 Pro potrebbero non essere l'unica sorpresa di primavera del produttore cinese. Ormai è abbastanza assodato che le ammiraglie che succedono gli attuali Huawei P30 arriveranno nel mese di marzo ma queste ultime potrebbero essere accompagnate e addirittura proposte in abbinamento con una nuova linea di auricolari, denominata MatePod. La notizia dei nuovi accessori per l'ascolto giunge dalla fonte LetsGoDigital. Gli esperti del sito hanno scovato la registrazione proprio del marchio MatePod datata 6 gennaio presso due organismi diversi ma "complementari" per il mercato europeo: l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea appunto per la proprietà intellettuale) e l'IPO (Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito). La descrizione del prodotto include i termini auricolari ma anche cuffie e dunque non lascia spazio a dubbi sulla vera destinazione d'uso dei ... Leggi la notizia su optimaitalia

