‘Hanno usato la mia malattia…’: lo sfogo di Lorenzo Crespi, frecciata velenosa a Barbara D’Urso? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lorenzo Crespi contro coloro che lo hanno usato per la sua malattia Lorenzo Crespi è stato ospite a Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Rai Uno. Il noto attore siciliano ha accettato di rispondere alle domande al buio che gli ha fatto la padrona di casa Caterina Balivo. L’uomo ha parlato di tutto: carriera, drammi, malattia e l’impossibilità di trovare un nuovo lavoro. E a proposito di stato di salute, ricordiamo che nel 2010 venne colpito da un’infezione polmonare, il siciliano ha confidato: “Ho avuto uno sfogo che ha fatto intervenire alcune persone che hanno usato la mia malattia”. Inoltre Crespi ha detto che quella patologia l’ha avuta solo una volta ma certe conduttrici lo invitavano nelle loro trasmissioni per parlarne nonostante fosse guarito del tutto. Per caso è una frecciatina velenosa contro Barbara D’Urso? Poi l’artista ha parlato anche ... Leggi la notizia su kontrokultura

