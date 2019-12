Lione | infortunio grave per Depay | sospetta rottura del crociato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tegola per ilper, si teme un lungo stop. Le ultime sulle condizioni dell’olandese Il, possibile avversario della Juventus agli ottavi di Champions League, perde una delle sue pedine più preziose. Memphispotrebbe aver finito la stagione a causa di un terribiledel legamentoanteriore per l’olandese. Juninho, ds del, ha affermato ai canali ufficiali del club: «Sembra che l’di Memphis sia piuttosto, crediamo che lo terrà fuori per il resto della stagione». Leggi su Calcionews24.com

