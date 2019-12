Biathlon | Inseguimento femminile Hochfilzen 2019 | Wierer a caccia della doppietta

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Chi fermerà Dorothea? Aoggi andrà in scena l’che chiuderà il programmaseconda tappaCoppa del mondo/2020 die lo spunto d’interesse principale sarà proprio quello di cercare di capire se la detentriceSfera di cristallo possa, al momento, davvero essere battuta. Nello sport (e in particolar modo nel) l’imprevedibilità è alla base di qualunque risultato, ma la condizione espressa dalla ventinovenne di Rasun-Anterselva è stata davvero straordinaria e con il vantaggio del pettorale numero 1 nel format che è da sempre il preferito dell’atleta risulta quantomeno arduo scommettere contro di lei., al momento, oltre ad essere tra le più rapide tiratrici del circuito è anche tra le più veloci in pista e le sue ottime percentuali non stanno lasciando scampo a tutte le rivali, ...

