Sanremo 2020 | Amadeus sceglie 10 donne! Clerici e Ventura in pole

(Di sabato 14 dicembre 2019) Antonellae Simonaal fianco di: l’indiscrezione Secondo Il Corriere della Sera,si farà affiancare ada due conduttrici a serata, per un totale di dieci. Sembra, dunque, definitivamente tramontata l’ipotesi della coppia Diletta Leotta – Chiara Ferragni. Pare che tra le probabili presenze sul palco dell’Ariston ritroveremo due ex conduttrici del Festival: Simonae Antonella. Dopo aver ricevuto l’ennesima batosta con la chiusura diYoung, oltre che ad essere stata esclusa da grandi progetti di prima serata su Rai1 nonostante sia uno dei volti simbolo di Rai1, Antonellapotrebbe affiancare. Con la vittoria di Sofia Tornambene si è chiusa la tredicesima edizione di X Factor. I natali della giovane artista sono stati aYoung lo scorso anno ...

