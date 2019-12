PAGELLE Shakhtar Donetsk Atalanta | Gollini è un muro | Pasalic stratosferico VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. TOP:FLOP: Muriel(4-2-3-1): Pyatov 6.5; Dodo 4.5, Kryvstov 5.5, Matviyenko 5, Ismaily 5.5; Patrick 6, Stepanenko 5.5; Tete 5 (59′ Marlos), Kovalenko 6 (70′ Solomon), Taison 6.5; Junior Moraes. All. Castro 5(3-4-2-1):7.5; Djimsiti 6, Palomino 6, Masiello 6.5; Castagne 7, Freuler 6.5, de Roon 6.5, Gosens 7;7, Gomez 7 (90′ Hateboer sv); Muriel 5.5 (71′ Ibanez 6). All. Gasperini 7 Leggi su Calcionews24.com

