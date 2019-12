Legittima difesa | il gioielliere Zancan | Solo chi la prova conosce quella paura

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lavinia Greci Dopo la condanna a 13 anni all'esercente siciliano che nel 2008 sparò ai banditi che assaltarono il negozio, ilveneto ha commentato la decisione dei giudici: "I ladri sono morti, amen. Nessuno gli ha detto di compiere quello che poi hanno fatto" "In che condizioni si trovava ilsiciliano quando ha sparato?chi hatosa quanto possa sconvolgere la vita l'entrata di un ladro nel proprio negozio, il pericolo che possano correre in quei frangenti i propri familiari. Cambia il modo di vivere. A nessuno, credo, piaccia imbracciare un'arma, ma è anche 'normale' che ci sia una reazione". A intervenire, ancora una volta, sul tema dellaè Roberto, la cui gioielleria di Ponte di Nanto, in Veneto, fu assaltata da un commando di rapinatori la sera del 3 febbraio del 2015 e che vide intervenire in sua ...

matteosalvinimi : La difesa è sempre LEGITTIMA. Punto. ?? VIDEO COMPLETO ?? - matteosalvinimi : La Difesa è sempre legittima. - stanzaselvaggia : Stasera dalle 23,00 sarò ospite di Fake su @nove . Si parla con Zazzaroni del titolo contestato, di legittima difes… -