Lavoratori ex-Ilva in piazza a Roma Il tribunale respinge la richiesta di prorogare

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Migliaia disono scesi in, a Santissimi Apostoli, per protestare contro gli esuberi annunciati da ArcerlorMittal. Nella stessa giornata di ieri, ildi Taranto ha respinto ladell'exdil'uso dell'altoforno 2, sequestrato e dissequestrato più volte nell'inchiesta sulla morte dell'operaio Alessandro Morricella, da parte di ArcelorMittal. E' l'ennesima giornata di passione per idell'ex, arrivati ada Taranto, ma anche da Genova e Racconigi per partecipare alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Chiedono esuberi zero, rigettano il nuovo piano industriale proposto da ArcelorMittal e chiedono fatti al governo. Un operaio dell'ex: "Chiediamo esuberi zero e rigettiamo il nuovo piano industriale di ArcelorMittal. Non vogliamo proprio sentirne parlare, non ci devono essere esuberi. Abbiamo un ...

