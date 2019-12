Ginnastica | l’Italia femminile sogna il podio alle Olimpiadi 2020 | la possibile

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’Italia ha conquistato una storica medaglia di bronzo con la squadra ai Mondiali 2019 diartistica, le Fate hanno compiuto una vera e propria impresa a Stoccarda e sono riuscite a salire sulnella gara regina, quella che valuta la bontà di un intero movimento nazionale. Le ragazze di Enrico Casella si sono letteralmente superate in terra tedesca e hanno riportato il nostro Paese tra le grandi dopo addirittura 69 anni di assenza, la top-3 conquistata nella rassegna iridata ha spedito le azzurre in un’altra dimensione ed è innegabile che la speranza è quella di ripetersidi Tokyoin programma dal 22 luglio al 9 agosto. Giorgia Villa e compagne si sono rese protagoniste di una gara stellare a ottobre, in finale non hanno sbagliato davvero nulla e sono riuscite a battere una super potenza come la Cina, lasciandosispanche ...

