Elezioni regionali | voto su Rousseau per il M5S

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo ildello scorso 21 novembre per decidere se presentarsi o meno allein Emilia Romagna e Calabria, con il quale la base ha imposto la presentazione delle liste, oggi il M5S ha annunciato ilsuper scegliere i candidati. Le votazioni si terranno domani, mercoledì 11 dicembre dalle 10 alle 19, per entrambe le regioni. I calabresi a 5 Stelle, però, dovranno votare su due temi: esprimere 3 preferenze per indicare i candidati consiglierie confermare o meno la candidatura a Presidente di Francesco Aiello.Ad individuare Aiello, professore ordinario di Politica economica all'Università della Calabria, è stato Paolo Parentela, referente per la campagna elettorale nellein Calabria. I sostenitori del Movimento 5 Stelle saranno dunque chiamati a confermare o meno questa scelta. Qualora venisse bocciata la candidatura di ...

