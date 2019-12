Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alcunepossono lasciare sottintendere ben altro rispetto al loro significato immediato. Così può capitare che semplici emoji di ortaggi, ad esempio, vengono interpretati come simboli pornografici e dunque censurati sul social network. Mark Zuckerberg e il suo staff sono fin troppo bigotti? Forse si ma non possiamo non tenere conto della policy della piattaforma tanto utilizzata, pure per evitare spiacevoli episodi. Condividere in un post una melanzana, una banana, una pesca ma anche il semplicecaratterizzato da tre goccioline d'acqua potrebbe incidere proprio sul contenuto di riferimento. Questo potrebbe essere considerato, ad esempio, espressione di un linguaggio osé, soprattutto se allegato ad immagini particolari. Qualche esempio per capire come la policy aziendale potrebbe intervenire su qualche post condiviso proprio con l'ausilio di uno ...

msgelmini : Pensare di risolvere vicenda #Alitalia con ennesimo prestito ponte significa non avere uno straccio di politica ind… - wordweb81 : Da non utilizzare 4 emoticon Facebook: rischio stop per pornografia - OptiMagazine : Da non utilizzare 4 emoticon #Facebook: rischio stop per pornografia -