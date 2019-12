Clima | l’Italia scende al 26esimo posto nella lotta ai cambiamenti climatici

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’Italia continua a perdere posizioni ealclassifica sulla performancetica dei principali Paesi del Pianeta. A Madrid, dov’è in corso la Conferenza sul(Cop25), è stato presentato il report realizzato da Germanwatch, Can e Newte Institute con la collaborazione di Legambiente per l’Italia Nello studio si prende in considerazione la performancetica di 57 Paesi, più l’Unione Europea nel suo complesso, che insieme rappresentano circa il 90% delle emissioni globali. La performance è misurata, attraverso ilte Change Performance Index (Ccpi), prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 2030. Il Ccpi si basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% sullo sviluppo sia delle rinnovabili che dell’efficienza energetica e per il restante ...

