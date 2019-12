Luoghi di culto belli ed ecosostenibili | così saranno nel futuro Un progetto tutto

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È un formatitaliano quello che potrebbe rivoluzionare idiin unnon troppo lontano. Ideato da uno studio di architettura torinese, Fragomeli & Partners si propone di rendere più accoglienti chiese e moschee spesso relegate apoco adatti alla preghiera e all’accoglienza.“Il design contemporaneo di chiese, moschee, sinagoghe, spazi culturali eper la fede islamica, cristiana ed ebraica - spiega Fabrizio Fragomeli - è un tema che sta prendendo sempre più piede nel panorama architettonico europeo ma anche medio orientale e sta coinvolgendo sempre di più firme europee di fama internazionale”. Un interesse non nuovo per lo studio torinese. “Nutriamo da anni la passione per la progettazione deidi. Proveniamo da una cultura cristiana. Nel passato non sapevamo molto ...

