Emofilia | a Milano la prima terapia genica | evita infusioni per anni

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Al Policlinico diun importante passo avanti nella ricerca sul trattamento dell’A, rara patologia genetica caratterizzata da un difetto del sistema di coagulazione del sangue: conclusa lasperimentale che consente direper. Il paziente sottoposto alla procedura – fanno sapere dalla struttura sanitaria – “è in buone condizioni e conduce la sua vita regolarmente“.contro l’Al Policlinico disi è concluso il primo trattamento disperimentale in Italia contro l’A grave. Si tratta di un passo avanti che apre a una nuova frontiera negli approcci terapeutici alla rara patologia – caratterizzata da un difetto del sistema di coagulazione del sangue – Flora Peyvandi, direttore Medicina Generale Emostasi e Trombosi della struttura e responsabile dello studio clinico, ...

MedexTV : Medical News del 06 12 2019. - Prima terapia genica contro l'#emofilia, evita infusioni per diversi anni. Policlini… - NurseTimes : ?? | NurseTimes Sanità,contro l’emofilia la prima terapia genica d’Italia al Policlinico di Milano: Il primo pazient… - DottNet : Il primo paziente sottoposto a terapia genica in Italia al policlinico di Milano a inizio novembre, è in buone cond… -