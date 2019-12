Bibbiano | Carletti è libero e può tornare a fare il sindaco Il Pd | «Chi lo risarcirà per

Bibbiano - Carletti scarcerato - può tornare a fare il sindaco. Salvini : “Sistema indegno” : Bibbiano, il sindaco Carletti scarcerato. Salvini: “Le scuse? Non le dobbiamo fare noi ma coloro che hanno coperto questo sistema indegno” Bibbiano (REGGIO EMILIA) – Bibbiano, scarcerato il sindaco Carletti. Dopo la decisione di revocare l’obbligo di dimora, il primo cittadino potrà riprendere il suo mandato. “Dopo la revoca delle misure – ha precisato il Prefetto – può ritornare a fare il sindaco ...

Bibbiano - Andrea Carletti può tornare a fare il sindaco “nel pieno delle sue funzioni” : Dopo la decisione della Cassazione, che ha revocato l'obbligo di dimora nei suoi confronti, il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (Pd) può tornare a svolgere la sua funzione di primo cittadino: "Può tornare a fare il sindaco in municipio a Bibbiano, nel pieno delle sue funzioni”, ha annuciato il prefetto di Reggio Emilia, Maria Grazia Forte.

La Cassazione revoca l'obbligo di dimora per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti : La Cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco Pd di Bibbiano, indagato per lo scandalo ‘Angeli e Demoni’ sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso quando il politico venne arrestato. A distanza di sei mesi ora è tornato libero. In attesa delle motivazioni, la Cassazione avrebbe deciso per ...

Bibbiano - torna libero il sindaco Carletti : la Cassazione revoca l’obbligo di dimora : La Cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano, indagato nell’inchiesta Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso quando l’esponente del Partito democratico venne arrestato. A distanza di sei mesi ora è tornato libero. A quanto riporta l’Ansa, in attesa delle ...

