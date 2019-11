LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | si riparte dopo la bandiera rossa | comanda sempre

Fonte : oasport

11.17 Sainz inizia con la sua simulazione di passo gara con un tempo di oltre 9 secondi superiore al suo crono precedente. 11.16 Si lanciano Sainz e Raikkonen, mentre rientrano in azione Hamilton e Albon 11.15 Piloti nuovamente in pista per gli ultimi 15 minuti della FP1 11.14 Hamilton torna in macchina e mette in mostra il suo nuovo casco We like your style, @LewisHamilton!#AbuGP

