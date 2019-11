Anticipazioni Amici 19 | un ballerino abbandona Colpa della Celentano?

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 29 novembre 2019)19,di sabato 30 novembre: Valentin si ritira perdi Alessandra? Sarà una puntata di19 scoppiettante quella che andrà in onda sabato 30 novembre alle 14 su Canale 5. Al via le sfide esterne per gli allieviscuola, ma queste non saranno le uniche insidie che gli allievi dovranno affrontare. Come annunciato da Maria De Filippi nella prima puntata del pomeridiano di19, gli insegnanti di canto e di ballo dovranno scegliere il numero degli allievi che da diciotto passeranno sedici entro tre puntate. Come svelato dalledel Vicolo delle news ci sarà un ritiro volontario: ilValentin Alexandru19. Il motivo? In realtà ne esiste più di uno. I telespettatori del talent di Maria De Filippi avranno sicuramente visto i continui litigi tra Valentin Alexandru e Alessandra. Stancomaestra di ...

VicolodelleNews : Anticipazioni ‘#Amici19': un eliminato tra le polemiche e un ballerino ferito che decide di abbandonare. Riuscirann… - Unf_Tweet : SPOILER- #Amici19 anticipazioni 30 novembre 2019: un abbandono inatteso e una eliminazione - Notiziedi_it : Amici, anticipazioni puntata: tutte le sfide -