Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc ha lanciato una nuova attività imprenditoriale con il gelato ipocalorico per sportivi "Lec": uno dei suoi soci ha svelato da dove nasce il progetto rivelando che alcuni anni fa era stato ...

"La Pergola in piazza", il progetto teatrale per la prima volta a Firenze domani 11 maggio dalle 15 alle 20 - "La Pergola in piazza", il progetto teatrale per la prima volta a Firenze domani 11 maggio dalle 15 alle 20 - Il progetto delle Consultazioni, lanciato nel gennaio 2020, ad oggi, ha mobilitato più di 250 artisti di 28 nazionalità, uniti in un ensemble: la Grande Troupe de l’Imaginaire. 18 paesi sono partner ...

Rivolta (Prenatal): "Lanciato progetto Generazione G per supportare famiglie fragili" - Rivolta (Prenatal): "lanciato progetto Generazione G per supportare famiglie fragili" - "Noi cerchiamo di fare la nostra parte e quest'anno abbiamo lanciato il progetto di attivismo sociale. Un progetto chiamato Generazione G, ...

Da Toscana progetto soccorsi più tempestivi in ambienti confinati - Da Toscana progetto soccorsi più tempestivi in ambienti confinati - “In certe situazioni sapere il più velocemente possibile dove si sta intervenendo è essenziale”, per i lavoratori da salvare e per gli stessi soccorritori, ha sottolineato il direttore regionale dei v ...