No - in questo video il sindaco di Londra non ha annunciato sussidi esclusivi per musulmani

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il 9 maggio 2024 è stato pubblicato su X un post in cui si legge: «Sostituzione etnica. IldiSadiq Khan con un microfono con scritto “Islam” dice: “I figli deisottoccupati o con lavori non adatti alle loro grandi capacità avrannoe costruirò alloggi per chi è di fede islamica. La diversità è la nostra forza!”.». Nel post è contenuto anche un tweet pubblicato l’8 maggio 2024 dall’account «RadioGenoa» in cui viene riportato la stessa presunta dichiarazione deldiin inglese. Il post in qustione contiene anche undi Sadiq Khan, recentemente confermato per la terza voltadi, con in mano un microfono recante la scritta «Islam» mentre parla di alcuni problemi che ...