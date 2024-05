Judo - Grand Slam | Piras e Carlino sul podio ad Astana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si apre con un doppioper l’Italia ildi, ultimo appuntamento stagionale prima dei Mondiali e della chiusura del ranking olimpico. Sui tatami in Kazakhistan infatti, Matteoe Andreahanno centrato il secondo ed il terzo posto nei -66 kg e nei -60 kg. Ottimo risultato per i dueki torinesi che, grazie ad un bottino di 700 e 500 punti, si sono portati rispettivamente all’interno della top15 e della top30 nella graduatoria a cinque cerchi delle proprie categorie di peso. Dopo il bye al primo turno,ha sconfitto in successione il turkmeno Hekim Agamammedov, il padrone di casa Yesset Kuanov e Ismail Misirov. In semifinale ha poi superato con un altro ippon l’azero Kamran Suleymanov, prima di perdere l’ultimo ...