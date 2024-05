La Russia ha avviato la costruzione di strutture per stoccare testate nucleari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Mosca "farà di tutto per evitare uno scontro globale" ma "non permetterà a nessuno di minacciarla", e manterrà la prontezza operativa delle sue "forze strategiche". Sono queste le sicurezze che Vladimir Putin ha cristallizzato con un discorso ufficiale al popolo. Le forza, intanto, stanno provando a sfondare il confine con l'Ucraina con gruppi di sabotaggio e si intensificano i bombardamenti sulla città di Vovchansk, nella regione di Kharkiv. Le autorità russe, poi, hannoladiin Bieloche potrebbero essere utilizzate per, modernizzando e aggiornando quelle già esistenti che attualmente vengono prevalentemente utilizzate come depositi di munizioni. Lo scrive il «New York Times», ...