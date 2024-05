G7 | Cdp e banche di sviluppo unite per potenziare gli investimenti su clima - sicurezza e infrastrutture

Levaldigi: stanziati 8 milioni per investimenti infrastrutturali - Levaldigi: stanziati 8 milioni per investimenti infrastrutturali - Durante la presentazione dei progetti infrastrutturali “L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia” tenutasi oggi alla Reggia di Venaria, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutt ...

Ambiente, salute e AI. Cdp chiama a raccolta le banche per lo sviluppo - Ambiente, salute e AI. Cdp chiama a raccolta le banche per lo sviluppo - Cassa depositi e prestiti entra in campo per il G7 a guida italiana. Una dichiarazione d’intenti che mira a potenziare gli investimenti comuni a sostegno del clima, della sicurezza alimentare e delle ...

Asvis a Gentiloni: “Più investimenti per la transizione climatica, a vantaggio di tutti" - Asvis a Gentiloni: “Più investimenti per la transizione climatica, a vantaggio di tutti" - Il Commissario europeo per gli affari economici e monetari ha aperto oggi l’evento “Europe’s Future: Investing in the Climate Transition for All” organizzato da Ecco e dall’Alleanza Italiana per lo Sv ...