Russia - salvate il sergente Black E Evan e Paul e…

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'ultimo caso è quello del, un soldato Usa entrato indalla Corea e arrestato per furto. Ma ci sono poi tutti gli altri InsideOver.

Gordon Black, 34 anni, è stato arrestato il 2 maggio scorso con l'accusa di furto. Ancora non chiare le circostanze che lo avrebbero portato dalla Corea del Sud, dov'era di stanza, a Vladivostok

Il viaggio senza permesso e la moglie misteriosa: arrestato sergente Usa in Russia - Il viaggio senza permesso e la moglie misteriosa: arrestato sergente Usa in russia - Gordon Black, 34 anni, è stato arrestato il 2 maggio scorso con l'accusa di furto. Ancora non chiare le circostanze che lo avrebbero portato dalla Corea del Sud, dov'era di stanza, a Vladivostok ...

La Russia ha confermato che il soldato americano Gordon Black, arrestato con l’accusa di furto, sarà detenuto fino a luglio - La russia ha confermato che il soldato americano Gordon Black, arrestato con l’accusa di furto, sarà detenuto fino a luglio - Un tribunale russo ha confermato martedì che un soldato americano sarà detenuto per almeno due mesi dopo il suo arresto con l'accusa di furto.Il soldato ...

Il viaggio segreto, la ragazza russa e il furto: chi è il soldato americano arrestato a Vladivostok - Il viaggio segreto, la ragazza russa e il furto: chi è il soldato americano arrestato a Vladivostok - Gordon Black, di stanza in Corea del Sud, è andato di nascosto in russia dall’ex fidanzata, che lo accusa di averle rubato 2mila dollari. Un altro cittadino ...