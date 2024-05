Chi vince l' Eurovision Song Contest 2024 stando a Youtube - statistiche e pronostici

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Manca sempre meno alla finale di, la kermesse canora più importante d’Europa, e mentre milioni di appassionati fanno il conto alla rovescia per il grande evento, le voci sul possibile vincitore continuano a rincorrersi, alimentate da rumor e dati statistici. Chi nelle scorse ore non ha seguito con attenzione la competizione potrebbe esser tratto in inganno sentendo il nome di Baby Lasagna che, nonostante l’ispirazione tricolore, è il rappresentante della Croazia e l’assoluto favorito. Nel quotidiano non è nient’altro che Marko Puriši?, e il suo nome d’arte non suona in parte italiano per una precisa volontà : «Stavo cercando un negozio dove comprare dell'acqua perché avevo mal di testa e mi è venuto in mente questo nome. Ai miei amici è piaciuto» ha raccontato l’artista, che aveva già ...