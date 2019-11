Assunzioni Ministero dell' Interno | domande entro il 19 dicembre per 200 laureati

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Lo scorso 19 novembre è stato pubblicato, sulle paginea Gazzetta Ufficiale, un bando che prevede l'assunzione in Prefettura di 200 persone presso il. Per potersi candidare alla carriera prefettizia sarà necessario fare domanda online sul sito delil 192019 e bisogna essere in possesso di un titolo di laurea.: le prove da affrontare e come fare domanda Sono 200 lepreviste dal nuovo bando di concorso divulgato dal. Per poter partecipare alle selezioni, e candidarsi al lavoro in Prefettura, bisogna fare domanda telematica sulla piattaforma ufficiale delil prossimo 19. L'istanza di partecipazione potrà essere compilata soltanto da coloro che sono in possessoe credenziali di Identità Digitale Spid (Sistema Pubblico di ...

Mov5Stelle : Per far fronte alla drammatica carenza di personale e tutelare il lavoro e la sicurezza dei nostri Vigili del Fuoco… - zazoomblog : Assunzioni Ministero dellInterno: bando per 200 posti in Prefettura - #Assunzioni #Ministero #dellInterno: - OmbraRomana : @Mov5Stelle Ma cos’è diventata, una pagina ironica?Parliamo piuttosto delle assunzioni degli amici di Di maio al mi… -