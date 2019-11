M5s | iscritti al voto sul blog per “una pausa elettorale” in Emilia e Calabria Ma è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Dopo settimane di tensioni e incontri, Luigi Di Maio ha deciso di affidare la decisione se correre alle Regionali inRomagna eaglidella piattaforma Rousseau. La scelta è arrivata in modo completamente inaspettato per i portavoce delle singole regioni: in questi giorni si aspettava l’intervento del capo politico e la mossa di ricorrere alin rete sta scatenando una vera e propria rivolta. Oggi gli utenti hanno tempo fino alle 20 per decidere se concedere al Movimento “unaelettorale per la preparazione degli Stati generali del M5s” e quindi saltare i due appuntamenti dei prossimi mesi. Proprio la formulazione del quesito, che secondo molti sarebbe “già orientata”, è oggetto di critiche e attacchi. Nelle scorse settimane Di Maio ha visto i referenti delle due Regioni ed entrambi i gruppi, compatti, hanno riportato la ...

Mov5Stelle : Oggi gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sono chiamati a votare su #Rousseau per decidere se il M5S debba osservare… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Torna la Piattaforma Rousseau: oggi gli iscritti M5S dovranno decidere se presentare liste in… - dellorco85 : Nell'indecisione arriva la decisione più sensata, un voto su #Rousseau. Parola agli iscritti. -