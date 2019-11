Reperti archeologici trafugati | e il faccendiere svizzero disse al tombarolo “Ho la più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) “Mi saranno rimaste 40mila euro di monete che posso facilmente trasformare in contanti! Però me le voglio tenere! Mi capisci”. “Ci scialiamo questa sera. Facciamo 4/5 mila euro a testa se troviamo una moneta buona… per Londra”. E ancora: “C’è un industriale del nord che vuole vendere la collezione di vasi che ha comprato in passato. O, non ce n’è uno originale … ha speso 450 milioni di lire”. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Achei”. Su disposizione del gip di Crotone, i carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, con il coordinamento di Europol ed Eurojust, hanno arrestato 23 persone tra tombaroli, intermediari, ricettatori e trafficanti di. Due di loro, Alessandro Giovinazzi di Crotone e Giorgio Salvatore Pucci di Cirò Marina, sono finiti in carcere. Su richiesta della Procura, il gip Romina Rizzo ha disposto gli arresti ...

