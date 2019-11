Piatek risponde alle critiche dei tifosi del Milan | ‘Mettetevi nei miei panni’

Fonte : milanworld

(Di lunedì 18 novembre 2019)non ha iniziato la stagione comee società speravano, meno prolifico e isolato dal gioco. Il polacco potrebbe finire sul mercato di gennaio se nelle prossime le partite la dirigenza non vedrà un repentino cambiamento. Se a inizio stagione si poteva dare la colpa alla gestione Giampaolo, anche il nuovo tecnico Pioli non sembra aver dato una scossa all’attaccante. Raggiunto dal network TVP Sport l’ex Genoa, ha così commentato il periodo infelice: “Il trasferimento alè successo così in fretta che non mi sono nemmeno chiesto quanto fosse importante quello che mi stava succedendo. Ero concentrato sul lavoro. Nel calcio devi sempre stabilire nuovi obiettivi. Ora ho un costo di 38 milioni di euro e voglio fare di tutto per valerne 60-70 la prossima volta che cambierò club. Bisogna essere ambiziosi e mi impegnerò per questo. Sono solo all’inizio ...

StadioAperto : ?'Da marzo 2019 ad oggi #Piatek, in 25 gare con la maglia del #Milan, ha segnato 6 gol. Si può definire bomber?' ???… - dadooo45 : uno dei problemi più grossi del Milan, oltre ai già noti #Suso e #Kessie, è quel grosso, grossissimo bidone che risponde al nome di #Piatek -