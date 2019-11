Ama a ‘Le Iene’ | grande impegno per incremento differenziata

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – Ama S.p.A. ribadisce di essere fortemente impegnata nello sviluppare servizi puntuali per incrementare sempre di piu’ la percentuale di raccolta, che attualmente si attesta al 45,8%. Si tratta di dati che dimostrano come i rifiuti separati in modo idoneo e conferiti nei cassonetti/bidoncini per ladai cittadini, secondo le modalita’ indicate dall’azienda, vengono avviati alle specifiche filiere di riciclo. Lo comunica Ama in una nota. In alcuni casi circoscritti, quando, sulla base delle verifiche dei tecnici territoriali addetti ai controlli, vengono rilevati cassonetti bianchi, marroni e/o blu (per la) fortemente contaminati per conferimenti errati di materiali, si rende necessario inserire il prelievo di questi ultimi nel giro di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Un caso noto all’azienda, che potrebbe ...

