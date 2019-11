Allerta Meteo per il weekend a Messina e Reggio Calabria | nuova tempesta di scirocco

Meteo. Scatta l’Allerta - in arrivo venti di burrasca e forti piogge : ecco dove : Il quadro meteorologico generale sull’Italia continua ad essere fortemente influenzato da una continua scorribanda di perturbazioni e vortici ciclonici, uno dei quali sta portando nuovo forte peggioramento dopo aver riportato la neve a quote prossime alla pianura sul Piemonte. Ma anche il weekend sembra destinato ad essere compromesso dal maltempo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la giornata di venerdì trascorrerà all’insegna di ...

Acqua alta Venezia - atteso picco a 120 cm. Allerta Meteo in 7 regioni : A Venezia l'Acqua alta non dà tregua, una serie ininterrotta come non accadeva da oltre un secolo. Nella notte sono stati toccati i 115 centimetri, un livello classificato come molto sostenuto dopo i 154 cm raggiunti ieri alle 11.20. Piazza San Marco resta allagata e per oggi il Centro maree del Comune prevede un'altra massima di 120 centimetri intorno a mezzogiorno. Si procede alla conta dei danni, inestimabili, al patrimonio ...

Meteo - nuova Allerta nel weekend : bombe d'acqua - blackout e rischio valanghe. Ondata di fango travolge Saturnia : Pericolo valanghe "forte" sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia e "marcato" sulle Prealpi, mentre al centro-sud il rischio è per i nubifragi. Il maltempo sta flagellando la...

Maltempo - ancora temporali e venti di burrasca : nuova Allerta meteo : allerta rossa sul Veneto, allerta arancione su Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per il fine settimana : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni Meteorologiche che stanno interessando in queste ore la Penisola, ha emesso un avviso di criticità per domani e 17 novembre con previsione di Allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Nello specifico, dalle prime ore di domani, al primo pomeriggio di domenica, 17 novembre, l’Allerta arancione interesserà ...

Allerta Meteo Sardegna : vento forte e calo delle temperature : Fine settimana in Sardegna con forte vento, temperature in calo e piovaschi diffusi, poi da lunedi’ 18 torneranno i temporali. Lo annuncia l’Aeronautica militare di Decimonannu, segnalando una ventilazione che sabato 16 ruotera’ da scirocco a grecale sino a maestrale, con picchi di 40 chilometri all’ora. Domenica, invece, irrompe il libeccio e si avranno punte di 50 chilometri orari. In calo le temperature massime, che ...

Allerta Meteo Umbria : da domani piogge - temporali e vento : La Protezione Civile regionale comunica che, sulla base delle previsioni disponibili, è stato emesso dal Dipartimento nazionale un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali e precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate, inoltre, da ...

Allerta Meteo - Sabato 16 Novembre Scuole Chiuse a Venezia - Perugia e Viterbo [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Scuole Chiuse anche domani, Sabato 16 Novembre, in molti comuni dell’Italia dopo l’Allerta Meteo della protezione civile che è molto pesante per il weekend. La situazione è davvero molto pesante, il maltempo si intensificherà ulteriormente e avremo un fine settimana di fenomeni estremi in molte Regioni, oltre ai danni provocati dai fenomeni di queste ore. Di seguito l’elenco dei Comuni in cui le Scuole verranno Chiuse Sabato 16 ...

Allerta Meteo - nel weekend arriva un altro terribile Ciclone Mediterraneo : ecco le MAPPE che prospettano un DISASTRO : Maltempo senza tregua sull’Italia che nel weekend verrà colpita da un altro Ciclone Mediterraneo di violenza analoga a quello che ha già devastato molte Regioni nella giornata di Martedì 12 e Mercoledì 13. Le ultime MAPPE sono terribili, previsioni che vorremmo non si avverassero mai. La nuova tempesta risalirà il mar Tirreno tra Sabato pomeriggio e Domenica sera, sprofondando fino a 990hPa di bassa pressione e alimentando fenomeni ...

Allerta Meteo - AVVISO e BOLLETTINI della protezione civile per il weekend : allarme resta ROSSO : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia con condizioni di generale maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, sulle regioni centro-settentrionali, in estensione a quelle meridionali. La fase di maltempo sarà accompagnata anche da un consistente rinforzo dei venti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Meteo - nuova Allerta nel weekend : bombe d'acqua - blackout e rischio valanghe : Pericolo valanghe "forte" sulle Alpi del Fvg e "marcato" sulle Prealpi, mentre al centro-sud il rischio è per i nubifragi. Il maltempo sta flagellando la Penisola. Elevato...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo nuova perturbazione tra sabato e domenica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto, in considerazione dell’evoluzione delle previsioni Meteo, ha emesso un nuovo bollettino che conferma lo stato di criticità idraulica rossa (fase operativa di allarme) su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi Bl, Tv Vr) e confermata su Piave Pedemontano (Treviso-Belluno). Confermata la criticità idrogeologica arancione (fase operativa di pre-allarme) su Alto Piave ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : permane la criticità arancione : Cadute di alberi, allagamenti per acqua alta nei Comuni di Grado (Gorizia) e Trieste dove alle 11 la marea ha fatto registrare rispettivamente il valore massimo di 1,52m e di 2,90m. Dopo la chiusura, sono stati riaperti al traffico veicolare il centro e la zona del porto di Grado e il Mandracchio a Muggia (Trieste), dove si sono registrati ulteriori allagamenti, così come a Duino Aurisina (Trieste) e a Latisana e San Giorgio di Nogaro ...