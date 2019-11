Una Vita anticipazioni | SERVANTE | terribile scoperta su PACIENCIA

Spoiler Una Vita - trame iberiche : la Dicenta ancora contro Genoveva : Nuovo spazio dedicato agli Spoiler delle trame iberiche della soap Una Vita, le cui protagoniste principali, nella settimana compresa tra l'11 novembre fino al 15, sono Genoveva ed Ursula. Oltre a Felipe e Marcia con suo marito Santiago. Ursula, quando Genoveva ha deciso di licenziarla e di cacciarla di casa ha ferito la donna al braccio con un coltello, provocando il suo svenimento. Soltanto l'intervento tempestivo di Felipe ha impedito una ...

Una Vita spoiler : Casilda si scambia un bacio con Ceferino - un ex fidanzato di Lolita : Novità in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani, con la famosa serie televisiva Una Vita. Una storica protagonista femminile proprio quando sarà ad un passo dal riuscire a coronare finalmente il suo sogno d’amore, annullerà i preparativi delle nozze. A stravolgere Lolita Casado sarà il suo vecchio amico d’infanzia Ceferino, che le ricorderà di dover mantenere un patto stretto in passato. La futura nuora di Ramon non avrà altra scelta che ...

Una Vita spoiler : Inigo nasconde a Leonor di essere coinvolto in delle scommesse illecite : I colpi di scena nella telenovela di origini spagnole Una Vita continuano a non mancare. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana, dicono che Inigo Barbosa (Xoan Forneas) desterà dei sospetti a Flora (Alejandra Lorenzo) e Leonor Hidalgo (Alba Brunet). Il falso Cervera in realtà assumerà uno strano atteggiamento, dopo aver iniziato a scommettere del denaro riguardo agli esiti di combattimenti di boxe. ...

Una Vita spoiler : Susana e Rosina capiscono che Alexis e Venancio sono due truffatori : Le trame di Una Vita in onda nelle prossime puntate italiane su Canale 5, si soffermano su Susana Seler e Rosina Rubio, le quali riusciranno a svenare una truffa. Ebbene sì, la madre di Leonor e la sarta capiranno che Venancio e Alexis Escolano sono due malfattori dopo aver visto quest'ultimo esibirsi in un locale. Una Vita: Alexis muore, Susana e Rosina ricattate Rosina e Susana (Amparo Fernandez) diventeranno protagoniste di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : una maledizione mette a rischio le nozze di Lolita e Antonito : Lolita è molto legata alle tradizioni e teme che contravvenire a queste regole, seppur arcaiche, possa scatenare la sfortuna.

Una Vita anticipazioni : IÑIGO e le scommesse clandestine! : È da un po’ di tempo che IÑIGO Barbosa (Xoan Forneas) non combina più guai; le cose sono però destinate a cambiare nelle prossime puntate italiane di Una Vita, visto che il ragazzo comincerà a mentire alla sua amata Leonor Hidalgo (Alba Brunet) per scommettere, indisturbato e clandestinamente, sui combattimenti di boxe. Ovviamente, tutto ciò sarà l’inizio di una nuova storyline della telenovela. Ecco le anticipazioni! Una Vita, news: ...

Una Vita Anticipazioni 15 novembre 2019 : Lucia è in grave pericolo : Flora pensa che Peña voglia chiederle di diventare sua moglie. Intanto, Telmo cerca di sottrarre Lucia dalle grinfie di Samuel.

Donna partorisce all’ingresso di Una discoteca : il bimbo avrà l’ingresso gratis per tutta la vita : Nasce sulla pista di una discoteca e avrà l’ingresso gratis per tutta la vita. Non si sa ancora il nome del neonato dato alla luce la notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre, ma il suo futuro in pista pare assicurato. Sono stati i proprietari della discoteca O’Club di Tolosa, nell’Alta Garonna francese, a raccontare l’insolito lieto evento. Erano circa le 5.30 del mattino quando una delle ultime clienti della nottata in disco è entrata ...

Una Vita episodi 17-22 novembre : Gutierrez muore prima dell'incontro con il sacerdote : Una Vita ha cambiato programmazione. La messa in onda è alle 14.10; tuttavia, la soap opera sarà trasmessa dalla domenica al venerdì, escluso il sabato. Pertanto, le anticipazioni della prossima settimana saranno dal 17 novembre al 22. In tali episodi assisteremo a dei colpi di scena per quanto riguarda Padre Telmo e Lucia. Gutierrez dirà di essere a conoscenza di cosa sia accaduto esattamente nell'eremo. Per tale ragione sarà disposto ad ...

Anticipazione Una Vita : Casilda ritrova l’amore? Lolita e Antonito in crisi : Una Vita anticipazioni: crisi tra Lolita e Antonito a causa dell’arrivo di una vecchia conoscenza di lei Aria di crisi tra Lolita e Antonito, nelle prossime puntate di Una Vita. La coppia si ritrova a vivere un periodo davvero triste, a causa dell’arrivo di una vecchia conoscenza della domestica. Il tutto accade quando i due […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Casilda ritrova l’amore? Lolita e Antonito in crisi ...

Una Vita - spoiler al 22 novembre : Samuel continua a tramare alle spalle di Telmo : Samuel Alday, l'attuale cattivo della soap 'Una Vita', mostrerà la sua malvagità anche nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 22 novembre. Nelle puntate in programma tra qualche giorno sulla rete Mediaset, il fratello di Diego danneggerà ulteriormente la credibilità di Padre Telmo agli occhi di Lucia. Qui di seguito le anticipazioni. Alicia Villanueva rivela a Telmo di essere stata ingaggiata da Samuel I telespettatori ...

Anticipazioni Una Vita al 1° dicembre : Telmo pensa che i quadri dell'Alday siano falsi : Gli intrighi di Samuel Alday continueranno a tenere banco anche nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 25 novembre al 1° dicembre. In tale periodo, infatti, l'ex marito di Blanca proverà ad elaborare una nuova strategia per convincere Lucia a fidarsi di lui ma, ancora una volta, Padre Telmo non resterà a guardare. Per tale ragione si preparerà a compiere una nuova mossa per aprire gli occhi alla Alvarado, facendole capire che Samuel è ...

Anticipazioni 'Una vita' fino al 22 novembre : Pena parte per il Sud Africa : Arrivano le nuove Anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un'immaginario quartiere cittadino della Spagna dei primi del 900 chiamato Acacias 38. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 novembre 2019. Le vicende di questa settimana si concentreranno soprattutto sulle indagini condotte da Telmo per scoprire le malefatte di Samuel, sulla partenza di Pena da ...

Una Vita - spoiler : Flora sul punto di essere molestata dal pugile Jordi : Attimi di vera paura in arrivo per una protagonista della soap opera spagnola Una Vita, nei nuovi appuntamenti italiani. Dalle anticipazioni si evince che Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) dopo essere stata abbandonata da Pena Cervera poiché si trasferirà in Africa per mettersi alla ricerca di un tesoro, scamperà al peggio. La giovane pasticciera durante una delle solite giornate di lavoro, rischierà di essere molestata da un uomo chiamato Jordi ...