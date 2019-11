Cinzia Paglini | la cantante scomparsa ritrovata in ospedale | «Il mio stalker ai

Cinzia Paglini - il presunto stalker a 'Chi l'ha visto?' : 'Ero un po' innamorato di lei' : Erminio F., presunto stalker di Cinzia Paglini, cantante napoletana 56enne, ieri sera è intervenuto a Chi l'ha visto? e ha detto, tra le altre cose: "Mi ero innamorato di lei". L'uomo martedì è stato condannato a 2 anni e 6 mesi, una sentenza che ha lasciato l'amaro in bocca all'artista, che nei giorni scorsi si era anche allontanata da casa per paura. Poco prima di sparire Cinzia aveva raccontato il suo dramma a Barbara D'Urso durante la ...

Cinzia Paglini è a casa. Il presunto stalker a Chi l'ha Visto : «Ero un po' innamorato di lei» : Cinzia Paglini, la cantante di 56 anni di Napoli scomparsa perché perseguitata da uno stalker, è tornata a casa. A Chi l'ha Visto? parla l'uomo accusato: «Un po' ero...

Cinzia Paglini - la cantante è scomparsa da venerdì. Due giorni prima aveva detto a Barbara D’Urso : “Uno stalker mi perseguita - ho pensato al suicidio” : Mercoledì scorso, 6 novembre, era stata ospite di Pomeriggio Cinque e, a Barbara D’Urso, aveva rivelato di essere perseguitata da uno stalker e di aver pensato anche al suicidio. Poi, dal venerdì successivo, di lei si sono perse le tracce: è quanto successo alla cantante e autrice napoletana Cinzia Paglini che al momento risulta scomparsa. A dare l’allarme è stata la figlia che su Facebook ha lanciato un appello per ritrovarla: ...

