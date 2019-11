Venezia | nuovo picco marea a 1 metro e 38 centimetri alle 10 | 30

Venezia : nuovo picco di marea previsto alle 10.30 : Resta critica la situazione a Venezia, colpita da una marea eccezionale nella tarda serata di ieri che ha raggiunto il picco di 187 centimetri (ve ne abbiamo parlato qui). Nelle prossime ore, il...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Atteso nuovo picco in mattinata - il sindaco Brugnaro chiede stato di crisi – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 -, con raffiche di vento a cento chilometri orari, e questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono delle sirene d’allarme per un nuovo picco di 160 centimetri previsto in mattinata, intorno alle 10.30. Proprio la mareggiata ha causato la morte di un uomo di 78 ...

A Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. Due vittime. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

