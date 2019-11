Rottamazione ter e saldo e stralcio | versamenti in scadenza a dicembre

Rottamazione ter 2019 - in arrivo gli avvisi con le somme dovute : ecco le istruzioni : Rottamazione ter 2019: comunicazione somme dovute, le ultime novità. Un’altra fase della Rottamazione ter 2019 è stata avviata dall’Agenzia delle entrate, che in questi giorni sta facendo partire circa 700 mila lettere ai contribuenti italiani, con la comunicazione delle somme da pagare a titolo di debiti rientranti nel piano di definizione agevolata e saldo e stralcio. Ciò significa che migliaia di contribuenti italiani ritardatari che hanno ...

Saldo - stralcio e Rottamazione ter : in arrivo 700.000 lettere di risposta dall'Ader : L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha appena pubblicato sul suo sito istituzionale un comunicato stampa ufficiale con il quale informa tutti i contribuenti interessati sia alla terza edizione della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione - ter, sia alla procedura di Saldo e stralcio dei debiti fiscali che stanno per essere inviate circa 700.000 comunicazioni scritte che conterranno la risposta della Pubblica Amministrazione ...

Rottamazione e saldo-stralcio - in arrivo 700.000 lettere : scadenza della prima rata il 2/12 : La pace fiscale fa il pieno: sono 700.000 circa le comunicazioni che arriveranno ai contribuenti da Agenzia Entrate-Riscossione entro il 31 ottobre ai contribuenti che hanno deciso di aderire al...

Rottamazione cartelle : nuova possibilità - il Dl Fisco potrebbe riaprire i termini : Il governo Conte bis si accinge a varare la nuova legge di Bilancio. Lavori in corso per la manovra finanziaria del governo giallo-rosso, con il decreto fiscale che ormai è quasi pronto per arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri la settimana prossima. Nel collegato alla legge di Bilancio il nuovo esecutivo non avrebbe voluto inserire nessuna misura relativa a sanatorie di cartelle esattoriali e debiti fiscali. "La stagione dei condoni è ...

Rottamazione ter : la bozza di decreto fiscale sposterebbe il pagamento al 30 novembre : Il Governo giallo- rosso guidato da Giuseppe Conte ha predisposto la prima bozza del decreto fiscale 2020. Questa contiene importanti novità che, ovviamente, dovranno essere confermate in via definitiva ma che potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per molti imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti e semplici cittadini contribuenti che hanno un debito con il fisco e che, anche avendo aderito alla cosiddetta Rottamazione -ter ...

Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità nel decreto Fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...

Rottamazione ter - riscossi già 6 mld : 16.23 "Sull'obiettivo di 9 miliardi, ad oggi abbiamo già riscosso 6 miliardi grazie anche agli incassi derivanti dalla prima rata della Rottamazione ter che ammonta a oltre 1,6 miliardi, mentre oltre 4,3 da riscossione ordinaria". Così il numero uno dell'Agenzia delle entrate, Maggiore. Le domande presentate per Rottamazione ter sono state 1,4 milioni, per un valore di circa 21 miliardi in 5 anni di rateizzazione, alle quali si aggiungono ...

Decreto fiscale - si riapre la Rottamazione ter : si può saldare il debito fino a novembre : Il Decreto fiscale collegato alla manovra prevede la riapertura dei termini per il pagamento della rottamazione ter: la scadenza per chi ha presentato domanda ad aprile era prevista (per la prima o l'unica rata) a luglio, ma ora viene spostata al 30 novembre, per uniformarla a coloro i quali abbiano presentato la richiesta dopo la riapertura dei termini.Continua a leggere

Auto e scooter - arriva il bonus Rottamazione (non per tutti) Sgravi su decoder e casa : Tra gli interventi sul tavolo del governo Conte c’è la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Per le madri il congedo di maternità si allungherebbe oltre i cinque mesi

SPILLO/ Dalla Fiat ad Appendino & Co : l'eterno ritorno del "bonus Rottamazione" : Il Governo sembra pronto a varare un decreto con incentivi alla rottamazione delle auto. C'è del nuovo e del vecchio in questa misura