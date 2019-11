Morte in culla | perché si manifesta | come si possono ridurre i rischi

Fonte : dilei

(Di lunedì 11 novembre 2019) Laintecnicamente si chiama SIDS. La sigla inglese sta per Sudden Infant Death Syndrome ,a si può tradurre conin. Colpisce i bambini molto piccoli e non va associata,ancora erroneamente accade, al classico rigurgito di latte. Secondo gli esperti, infatti, questo fenomeno che viene spesso citatopossibile causa per tentare di spiegare questi drammatici decessi sarebbe una conseguenza, e non la causa della. È importante fa conoscere questa realtà anche per evitare di colpevolizzare i genitori, che già si trovano ad affrontare un fardello tanto pesante.ricorda l’Istituto superiore di Sanità,si può, puntando sulla prevenzione che, pur se non può azzerare le possibilità di un evento tanto drammatico, può comunque ridurne la frequenza. Di certo c’è che la SIDS rappresenta nei Paesi industrializzati la principale causa di...

alberto_parini : RT @SchiaviAlex: I #vaccini ?? sono un investimento sul futuro, ogni #vaccinato se sopravvive alla morte in culla diventerà cliente a vita d… - SchiaviAlex : RT @SchiaviAlex: I #vaccini ?? sono un investimento sul futuro, ogni #vaccinato se sopravvive alla morte in culla diventerà cliente a vita d… - sardanews : Sardegna, neonato muore nel sonno: la causa potrebbe essere la sindrome della morte in culla -