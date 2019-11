L’ammutinamento del Napoli è la risposta politico-culturale all’andate a lavorare

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) C’è qualcosa di fastidioso, almeno per chi scrive, nei commenti del cosiddetto “popolo”, della tifoseria. I calciatori sono ricchi, guadagnano troppo e di conseguenza quando i risultati non arrivano, devono soffrire. È il pensiero perfettamente sintetizzato dai canti delle curve in tutta Italia: “Andate a”. Perché dare due calci a un pallone non è un lavoro. In realtà lo è. Ed è anche un lavoro ben pagato, a certi livelli. Molto ben pagato. Come succede non solo ai calciatori, peraltro. A– forse non solo a– ce n’è anche un altro di coro – “fuori le palle” – che attiene alla visione machista del pallone. Quando si perde, non si hanno gli attributi. Il punto, almeno per chi scrive, è: guadagnare 1, 2, 3, 4, 7 milioni non è una colpa da espiare. Magari è una distorsione del mercato, del cosiddetto sistema. Ma non vale solo per i ...

