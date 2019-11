Napoli senza un’identità Ci sono tante cose che non funzionano | se ne parla a Radio Marte

Previsioni Meteo Napoli : pesante maltempo - pioggia senza sosta per altre 18 ore : Previsioni Meteo Napoli – Puntualmente è giunto l’annunciato, pesante peggioramento autunnale anche per il capoluogo partenopeo. Dopo i primi due giorni del nuovo mese all’insegna già di una instabilità abbastanza frequente, seppure non particolarmente accentuata, si è improvvisamente incattivita l’instabilità occidentale a causa dell’arrivo di vorticità positive più intense alle medie quote atmosferiche, legate ad ...

Gazzetta : Napoli - crisi palpabile e senza attenuanti : Sprofondo Napoli. E, stavolta, non ci sono attenuanti. La crisi è palpabile, tanto evidente che prevale l’incredulità in questo momento. Decisamente critico il commento della Gazzetta dello Sport sulla prestazione del Napoli ieri all’Olimpico. Comincia a preoccupare l’andamento della squadra di Ancelotti che nelle ultime tre gare ha raccolto solo due punti con i pareggi contro Spal e Atalanta. La classifica comincia a preoccupare, ...

Il mio Roma-Napoli senza interesse e curiosità. Perché il campionato sembra già deciso in partenza : È la giornata di Roma-Napoli e, meno di una settimana fa, l’avevo immaginata completamente diversa. Immaginavo, come facevo fino a poco tempo fa, di aspettare le 15.00 non vedendo l’ora che iniziasse la partita, attendendo la discesa in campo dei nostri ragazzi, attendendo la formazione che avrebbe dovuto rilanciare il cammino del Napoli in campionato. Invece no, niente di tutto questo. L’andazzo del campionato ha fatto sì che stamattina mi sia ...

Roma-Napoli 1-0 La Diretta Si riprende senza cambi : Si apre con l'interessantissima sfida tra Roma e Napoli il programma dell11a giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della...

Roma-Napoli senza Ancelotti : la corte di Appello respinge il ricorso : È terminata dopo venti minuti l'audizione di Carlo Ancelotti davanti alla I sezione della corte sportiva di Appello, presieduta da Lorenzo Attolico. L'allenatore del Napoli...

Rassegna stampa di giovedì 31 ottobre – CR7 senza fine - Napoli-Atalanta pari avvelenato - Toro così in B [FOTO] : Rassegna stampa – Si parla, ovviamente, di Serie A sui quotidiani sportivi in edicola oggi. Si è giocato un altro turno del massimo campionato, decima giornata che si chiuderà questa sera con Milan-Spal. La Juventus ha risposto all’Inter, vincendo contro il Genoa con un polemico rigore concesso per fallo di Sanabria su Cristiano Ronaldo al 95′. Per La Gazzetta dello Sport “Ci pensa lui”. In taglio alto il ...

Napoli-Atalanta - De Laurentiis furioso : “Ci siamo stancati - senza di noi gli arbitri pelerebbero patate” : “Il problema non è che il rigore c’è o non c’è, io credo che Nicchi e Rizzoli non svolgono al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanziamo il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati”. Così un furioso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta con rovente polemiche con il ...

Verdelli : “Napoli è un abito mentale. Si può essere napoletani senza dialetto e vittimismo” : Repubblica Napoli intervista Giorgio Verdelli, autore televisivo e regista. L’ultima sua creazione è il docu-film dedicato a Paolo Conte, che uscirà in primavera. Ma Verdelli è anche autore di “Pino Daniele – Il tempo resterà” che nel 2018 ottenne il Nastro d’argento e incassò 700mila euro, un record per un documentario musicale. Il suo nuovo prodotto su Paolo Conte sarà in parte girato a Napoli, dove il cantautore si ...

Napoli - Koulibaly ringrazia i compagni : “Senza di voi non mi avrebbero inserito tra i 30 per il Pallone d’Oro” : Napoli, Koulibaly ringrazia i compagni: “Senza di voi non mi avrebbero inserito tra i 30 per il Pallone d’Oro” Il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly è tra i 30 candidati al Pallone d’Oro di quest’anno. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato alcune sue parole di ringraziamento, tra l’altro anche per i suoi compagni. “Se mi avessero detto, nell’estate del 2014, che un giorno avrei giocato con ...

Il Giornale : De Laurentiis - l’uomo senza diplomazia. Ha risanato il Napoli eppure i tifosi non lo amano : Su Libero Franco Ordine scrive di Aurelio De Laurentis. Dice che il presidente del Napoli “è uno di quei personaggi che, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli”. Ha raccolto il Napoli dalle ceneri del fallimento, lo ha reso un rivale della Juve. In più, i conti del club sono in ordine. “Ha una spina in gola: non riscuote la stima e la riconoscenza della sua tifoseria che lo accusa di non aver ancora vinto un trofeo e di ...

Il Napoli femminile senza casa. Giocherà le gare interne a 35 km dalla città : Il Napoli femminile Giocherà gli incontri casalinghi a Casamarciano, vicino Nola. A 35 km da Napoli e a più di 30 minuti in auto. A spiegarne il motivo e a manifestare le sue perplessità è l’amministratore delegato della squadra, Francesco Tripodi. Le sue dichiarazioni sono oggi sul Corriere del Mezzogiorno: «Da quando abbiamo lasciato il campo del Cus Napoli a Bagnoli dove resiste l’erba naturale abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare ...

Napoli - lavoratori Whirpool in strada e corteo davanti alla Regione : «Senza lavoro non c?è dignità» : Sono in duecento e sono partiti da Piazza San Giacomo per dirigersi davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia. I lavoratori della Whirpool non ci stanno e questa mattina sfilano per le...

Probabile assenza di Pazzini nella gara contro il Napoli : Probabile assenza di Pazzini nella gara contro il Napoli Giampaolo Pazzini, probabilmente sarà assente nella gara di sabato 19 ottobre contro il Napoli, ecco il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona: “L’Hellas Verona FC comunica che – nel corso dell’allenamento di oggi pomeriggio, lunedì 14 ottobre – Giampaolo Pazzini ha interrotto anzitempo la seduta per un risentimento muscolare. Le visite strumentali alle quali si è sottoposto ...