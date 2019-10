Buffon sul Napoli | il portiere della Juventus parla chiaro | “Ecco chi lotta per lo

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2019)sul, il: “Ecco chiper lo Scudetto”sulIn diretta su Canale 5, nel programma Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo, ha preso la parola Gianluigiche non ha bisogno di particolari presentazioni. “ancora in corsa per lo scudetto? Ma sì, siamo solamente agli inizi di campionato. Non si possono cominciare calcoli alla nona, decima giornata, non ricordo neanche a quale turno siamo (ride, ndr). Sarà un campionato combattuto tra le squadre che giocano la Champions, tra l’altro la coppa toglie tante energie e sarà importante tenere duro. Esempio? In questo turno di campionato ha vinto l’unica squadra (Atalanta), che ha perso in Champions; le tre che hanno vinto in coppa (, Inter e), invece, hanno pareggiatoin Serie A“. PER LEGGERE TUTTE LE ...

oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: A chi pensa che #Tikitaka sia la peggior trasmissione sportiva. A chi pensa che #Tikitaka abbia il peggior moviolista del… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Buffon: 'Temo l'Inter da quando c'è Conte. Nazionale? Non c'entro nulla. Donnarumma il più forte, sul futuro...' https://t.co… - Eleonora_Buffon : RT @fisco24_info: La città più green è Trento grazie a trasporti e rifiuti, ultima Catania: È Trento a conquistare per la prima volta la cl… -