Maltempo Liguria | nel Genovese preoccupa lo Stura | rischio esondazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Allerta indove ilsta causando danni e disagi. Attentamente monitorata la situazione a Rossiglione, nell’entroterra di Genova. Al momento, si apprende comunque dai vigili del fuoco, il torrentenon è esondato, ma si teme possa accadere nella notte. Il quadro nel piccolo comune, comunque, al momento resta quello di un paio di condomini evacuati in via precauzionale, con in totale una ventina di famiglie sfollate (e non trenta come inizialmente indicato), per una frana che ha toccato direttamente solo uno dei due edifici. Gli abitanti che non hanno trovato ospitalità autonomamente, hanno trovato ricovero nella palestra condominiale. La strada che collega il paese in vallea Campo Ligure, che era stata interrotta nel pomeriggio per un allagamento, e’ stata riaperta, ha fatto sapere il comune, mentre e’ ail collegamento verso Ovada. ...

DPCgov : ?? #AllertaROSSA dalla serata del 20 ottobre su Liguria centrale. ?? #AllertaARANCIONE su Lombardia, Piemonte, Liguri… - RaiNews : 'Le ore più difficili immaginiamo saranno quelle nel cuore della notte, passata la mezzanotte fino alle prime ore d… - DPCgov : ???#Maltempo: ancora forti piogge sul Nord Ovest. ?? #allertaARANCIONE, il #22ottobre, su parte della Lombardia.… -