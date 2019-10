Export | la Germania affonda il made in Italy

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ad agosto -3,4% per l’, con laa ridurre gli acquisti del 7,5%, penalizzando in particolare le filiere dei nostri componentisti di meccanica ed elettronica. Balzo della farmaceutica negli Stati Uniti

