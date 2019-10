Nasce il consorzio per Libra | la criptovaluta di Facebook | ma molti colossi si sfilano

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019)va avanti con, la sua valuta virtuale che dovrebbe entrare in circolazione nel 2020, ma si trova di fronte a una serie di defezioni eccellenti: si sono sfilate, infatti, Paypal, eBay, Visa, Mastercard e Booking.A Ginevra si è tenuto il meeting inaugurale dellaAssociation, ilche si occuperà della, tra i 21 membri rimasti dopo l’esodo, che hanno siglato l’atto costitutivo. Ci sono Uber, Lift, Vodafone, Iliad, Spotify, Coinbase e alcune società di venture capital. “Abbiamo garanzie totali del loro coinvolgimento a partire da oggi e questo ci fa essere fiduciosi sul progetto”. ha dichiarato Bertrand Perez, chief operating officer e interim managing director dell’associazione.I rappresentanti di queste realtà - si legge in una nota del- sono diventati membri iniziali del ...

