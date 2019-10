sclerosi multipla - nuove tecnologie e social per contrastarla

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) In corso a Bologna il congresso nazionale del Sin (Società italiana di neurologia); tra i diversi simposi quello organizzato da Novartis sulla, che ha messo in luce l’importanza della diagnosi tempestiva, ma anche dei device e delle, oltre al bisogno di trattamenti sicuri ed efficaci per a ritardare la progressione della disabilità. “Laé un esempio di quanto una patologia cronica diagnosticata in età giovanile – spiega Luigi Lavorgna, neurologo Aou Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e coordinatore del Gruppo di Studio Digitale della Sin – che accompagna la persona per tutta la vita, debba essere gestita in maniera globale, non basta dare solo il consiglio terapeutico”. Un approccio che vuole accompagnare il paziente, per non lasciarlo solo con un carico psicologico che é ...

MassimoFlumeri : RT @guerriero1973: Buongiorno oggi sono 46. Tutto sommato non mi lamento. Moglie, figlio, mutuo, un piccolo lavoro, qualche amico (la scler… - pipposchitt : RT @guerriero1973: Buongiorno oggi sono 46. Tutto sommato non mi lamento. Moglie, figlio, mutuo, un piccolo lavoro, qualche amico (la scler… - kadei15 : RT @guerriero1973: Buongiorno oggi sono 46. Tutto sommato non mi lamento. Moglie, figlio, mutuo, un piccolo lavoro, qualche amico (la scler… -