L’Italia | stop alle armi alla Turchia  Sul fronte duecentomila sfollati

(Di sabato 12 ottobre 2019) Di Maio: chiederemoUe di bloccare le forniture, La scelta di Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Finlandia. Ankara continua i raid sulla Siria curda

GassmanGassmann : Legge 185 del 1990 L’Italia non può fornire armi a paesi in guerra. STOP armi alla Turchia. #peaceforSyria ?????? - civati : Se non gliele vende l'Italia, poi gliele venderà la Germania!1!1!! Ah, no. #BastaArmiAllaTurchia… - Agenzia_Ansa : Di Maio: l'Italia chiederà lo stop delle armi alla Turchia dall'Ue #ANSA -