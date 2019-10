Moto2 | Risultato FP1 GP Thailandia 2019 | Nagashima il più veloce | bene Luca Marini 3° e

Moto2 - Risultato warm-up GP Aragon 2019 : Viñales l’unico a forzare su pista umida - quinto Valentino Rossi : Alex Marquez si conferma veloce in tutte le condizioni nella classe Moto2 ad Aragon (Spagna), sede del 14° round del Mondiale 2019. Su una pista che, passaggio dopo passaggio, si è asciugata dopo la pioggia torrenziale della nottata iberica il centauro del Team Marc VDS ha dato un saggio delle sue qualità, siglando il miglior crono nel rush finale di 1’53″842. Un riscontro considerevole che però è stato ben replicato da Luca Marini. ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Alex Marquez firma la quarta pole stagionale davanti a Fernandez e Binder - ottimo 4° Marini : Alex Marquez rialza la testa e centra la quarta pole position stagionale imponendosi nelle Qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round del Mondiale Moto2 2019. Il padrone di casa iberico ha ribaltato il pronostico della vigilia firmando il nuovo record della pista di Aragon in 1’52″225 facendo la differenza specialmente nel primo settore rispetto al resto della concorrenza. Si è dovuto arrendere Augusto Fernandez, ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Aragon 2019 : Fernandez non si ferma più. Marini resta secondo nel combinato : Augusto Fernandez sta diventando una solidissima realtà in questa stagione della Moto2. Le terze prove libere del GP di Aragon 2019 si sono svolte su un tracciato in condizioni perfette, rinfrescato dalla forte pioggia caduta nella notte in Spagna che ha abbassato le temperature permettendo di girare molto forte sull’asfalto asciugato dalla Moto3 e dalla MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo in 1:52.365 proponendosi ancora una ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Aragon 2019 : Marini e Baldassarri regolano tutti ma Fernandez resta il più veloce nel combinato : Un’importante seconda sessione di prove libere si è appena conclusa sul tracciato di Alcañiz, dove si sta svolgendo il fine settimana del GP di Aragon 2019 di Moto2. La criticità del turno è stata resa evidente dalle previsioni meteo che promettono pioggia per domani mattina in Spagna, quindi i piloti che oggi non sono risuciti ad entrare nei primi quattordici potrebbero non avere più chance di rientrare nella Q2. I tempi di queste FP2 ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Aragon 2019 : Augusto Fernandez supera Marini e Baldassarri - quarto Marquez : Non smettono di arrivare buone notizie per Augusto Fernandez. Dopo che nella serata di ieri il portacolori del team Kalex FlexBox ha avuto la conferma della sua vittoria ottenuta a Misano dopo il corpo a corpo finale con il nostro Fabio Di Giannantonio, lo spagnolo non si è fermato e ha chiuso al comando anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2019 della Moto2 confermando il suo ottimo momento di forma e iniziando a ...

Moto2 - risultato warm-up GP San Marino 2019 : Navarro rialza la testa - Marquez e Di Giannantonio ancora davanti : Il warm-up del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto2 si è appena concluso con la migliore prestazione dello spagnolo della Speed Up Jorge Navarro, che riesce in questo modo a rialzare la testa dopo un lungo weekend in cui il più esperto pilota è stato oscurato dalle prestazioni del compagno rookie Fabio Di Giannantonio. L’iberico si è dunque imposto con il tempo di 1:37.923 davanti al leader del Mondiale Alex Marquez ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : Fabio Di Giannantonio centra la prima pole in carriera! Prima fila per Marquez e Fernandez - 9° Bezzecchi : Fabio Di Giannantonio firma l’impresa della stagione e conquista la Prima pole position della carriera nel Motomondiale proprio nella gara di casa, a Misano. Il rookie romano si conferma uno dei talenti più cristallini della nuova generazione di piloti italiani strappando una fantastica pole nella sua Prima annata in Moto2 in sella ad una Speed Up in grande crescita. Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nel decisivo Q2 in ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : Fabio Di Giannantonio centra la prima pole in carriera! Prima fila per Marquez e Fernandez - 9° Bezzecchi : Fabio Di Giannantonio firma l’impresa della stagione e conquista la Prima pole position della carriera nel Motomondiale proprio nella gara di casa, a Misano. Il rookie romano si conferma uno dei talenti più cristallini della nuova generazione di piloti italiani strappando una fantastica pole nella sua Prima annata in Moto2 in sella ad una Speed Up in grande crescita. Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nel decisivo Q2 in ...

Moto2 - Risultato GP Gran Bretagna 2019 : Augusto Fernandez la spunta in volata su Navarro e Binder. Out Marquez - 6° Di Giannantonio : Una delle gare più spettacolari ed emozionanti dell’anno. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della Moto2 ha regalato emozioni a non finire ed alla fine è stato lo spagnolo Augusto Fernandez a tagliare il traguardo per primo conquistando così il secondo successo stagionale dopo il trionfo di Assen. Il portacolori del Team Flexbox HP 40 ha regolato il connazionale Jorge Navarro (Speed Up) ed il sudafricano Brad Binder (KTM) rispettivamente ...

Moto2 - risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Jorge Navarro fa volare la Speed Up - quarto Lorenzo Baldassarri : La seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 di Moto2 ha visto lo spagnolo Jorge Navarro spingere la sua Speed Up oltre il limite già nelle fasi iniziali e andare a far segnare il nuovo record della pista di categoria con uno strepitoso 2:04.993; il layout del tracciato inglese valorizza al meglio il Grandissimo lavoro fatto dalla casa italiana soprattutto sulla ciclistica, chiaro punto di forza del progetto, e dopo il ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Gran Bretagna 2019 : Di Giannantonio sfreccia davanti a Navarro - Baldassarri 6° tallonato da Marini : Fabio Di Giannantonio ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si disputa a Silverstone dove è stato realizzato un nuovo asfalto dato che il precedente aveva impedito lo svolgimento della corsa dell’anno scorso a causa dello scarso drennagio. L’alfiere del Campetella Speed Up ha stampato un eccellente 2:05.777 proprio in chiusura della sessione ed è così riuscito a balzare al ...

Moto2 - Risultato GP Austria 2019 : Brad Binder vince e si fa il regalo di compleanno - Baldassarri 4° - Marini e Bastianini si eliminano : Il Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2 si trasforma in una grande festa. vince il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) che festeggia nel migliore dei modi il suo 24esimo compleanno e porta al trionfo la scuderia di casa, in un Red Bull Ring che si è letteralmente tinto di arancione. Secondo posto pesantissimo per Alex Marquez (Kalex EG 0,0) che scappa forse definitivamente in classifica generale a +43 punti su Thomas Luthi, mentre ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Austria 2019 : Philipp Oettl sorprende tutti sul viscido - i migliori non rischiano : Philipp Oettl (Red Bull KTM Tech3) chiude con il miglior tempo il Warm-up del Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2. Il tedesco, infatti, approfitta delle condizioni meteo ballerine e centra la zampata all’ultimo istante grazie all’azzardo di avere montato (unico nel gruppo) la gomma da asciutto. Il suo tempo, 1:35.760, è nettamente il più veloce, con 1.161 sullo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) e con 1.196 sul suo ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Tetsuta Nagashima centra la prima pole - Bastianini 4° - Baldassarri 6° : Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) sorprende tutti e centra la pole position del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto2 con un giro perfetto nella fornace del Red Bull Ring (con temperature di 33.3 gradi per l’aria e 51 sull’asfalto) e per la prima volta in carriera domani scatterà davanti a tutti. Alle spalle del giapponese si è classificato il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) ad appena 73 millesimi, mentre al terzo posto ...